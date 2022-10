Magaly revela que Gisela la invitó a programa de Ethel: "Si te hice daño, ¿para qué querías que vaya?"

¡La guerra continúa! Magaly Medina sigue lanzándole dardos a Gisela Valcárcel, luego que esta la criticara en el estreno de su programa El gran show. En la última edición de Magaly TV, la firme, la popular Urraca cuestionó a la Señito por invitarla al programa que antes conducía su hija, Ethel Pozo, Mi mamá cocina mejor que la tuya.

“El año pasado me mandó una invitación al programa que hace su hija, que es un programa de su productora. Patty Lorena, que era productora de ese programa, llamó a Ney Guerrero para invitarme a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ya le cambiaron el nombre, pero el año pasado se llamaba así”, empezó diciendo la Urraca.

¿Por qué se frustro la visita de Magaly Medina al programa de Ethel Pozo?

Según reveló Magaly Medina, su visita se frustró porque Gisela Valcárcel no aceptó la invitación a su programa Magaly TV, la firme y es imposible que las casas televisores presten a sus figuras si no hay algún trueque.

“Ney me dijo: ‘el canal te puede dejar que vayas a ese programa siempre y cuando luego Gisela venga acá a tu programa’. Ahí se entrampó todo porque ella quería que yo vaya y luego ¿a quién entrevistaba yo después?”, agregó la presentadora de televisión.

La Urraca continuó despotricando contra la Señito y aseguró que esta maneja un doble discurso, pues la acusa de maltratarla, pero la invita al programa de su productora.

“Acá es un ida y vuelta, entre dos canales no se prestan las figuras así nomás, siempre es un trueque y ella parece que no aceptó, pero, en fin, la invitación estuvo y ahora dices tú: ‘me has hecho daño’, y ¿para qué me querías en tu programa, para qué querías que yo vaya?, ay, por favor, la hipocresía otra vez”, finalizó.