Melissa Paredes lanza advertencia a Magaly Medina: "En esta vida todo se paga"

Magaly Medina criticó duramente a Melissa Paredes tras pasar 'roche' en un exclusivo club. Por eso, la conductora de Préndete no dudó en responderle fuerte y claro a la periodista de espectáculos.

Melissa no se olvida del pasado

Tras las declaraciones de Magaly Medina, la expareja de Rodrigo Cuba reveló estar pensando tomar medidas legales en contra de la 'Reina de los Ampays'.

"Tiempo al tiempo, no solo por lo de ayer, pues se sumaría a lo que dijo. Mi abogado está trabajando, quisimos darle una oportunidad, pero nada, y por cosas menores se fue presa, que no se olvide. No le deseo el mal a nadie, pero lamentablemente en esta vida todo se paga. En fin, esta mujer es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero", afirmó Paredes.

Asimismo, también comentó estar tranquila a pesar de toda la pelea que se ha generado con la conductora de televisión. Sin embargo, no acepta que critiquen a su pareja Anthony Aranda solo por ser bailarín.

Por otro lado, la exchica reality no olvida los duros calificativos que tuvo la presentadora en contra de su persona.

"Lo que hizo conmigo solo ahora, el año pasado me dio por nueve meses en su programa porque los he contado, poniéndome adjetivos calificativos, es denigrarme como mujer. Se olvida que tengo una hija, familia y tengo que trabajar. ¿Por qué tanto odio contra mí?, ¿Acaso no merezco ser feliz? Ya se acerca el día de la mujer y seguro la escucharemos decir cosas a favor de las mujeres cuando es la primera maltratadora", acotó.