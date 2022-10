Magaly Medina reveló que Gisela intentó contratar a su esposo en su programa: "Lo habría considerado alta traición"

Magaly Medina no suelta a la Señito. La conductora de espectáculos continúa lanzándole dardos a Gisela Valcárcel luego que la criticara el pasado fin de semana en el estreno de su programa El gran show.

La Urraca reveló en la última edición de Magaly TV, la firme que la rubia intentó contratar a su esposo Alfredo Zambrano para que forme parte de su programa de los sábados. Es más, señaló que su producción quiso contar con sus servicios en más de una ocasión.

“Todas las veces que ella ha intentado en contratar a mi esposo. ¿Cuántas veces lo intentó? Su productor se reunió con mi novio para que él vaya a su programa y pese a nosotros estábamos separados en ese tiempo, él no quiso ir porque él sabía que si iba (al programa), yo nunca, jamás le abriría la puerta de mi casa”, contó la Urraca.

Asimismo, la presentadora de espectáculos dijo tajantemente que, si su esposo aceptaba la oferta, ella jamás hubiera regresado con el notario.

“Yo lo habría considerado alta traición y las traiciones no las tolero, no las soporto y no las paso por agua caliente”, agregó.

Magaly Medina critica por engañar al público con la contratación de su esposo

Por último, Magaly Medina criticó a Gisela Valcárcel por dejar entrever que su esposo podría ser la próxima contratación de su show, a pesar de la negativa de Zambrano.

“Cuando él (Alfredo Zambrano) y yo tuvimos un break durante nuestro matrimonio. Igualmente, ella (Gisela Valcárcel) lo llamó e incluso vendió en el programa de su hija (‘América Hoy’) como si mi esposo fuera su flamante contratación”, finalizó Medina.