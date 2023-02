Magaly Medina se luce en bikini rojo a sus 59 años: "Divina y regiaza"

Magaly Medina difundió una fotografía por medio de sus redes sociales en donde aparece mostrando su esbelta figura y luciendo un espectacular bikini rojo.

Pero no solo eso, junto a la imagen, la conductora de televisión no dudó en enviarles un lindo mensaje a sus seguidores.

"¡Feliz domingo! Que tengan un día lindo. Descansen y disfruten", señaló Medina en su cuenta de Instagram.

La publicación fue compartida hace un par de horas y hasta el momento tiene 3211 likes e infinidades de comentarios por parte de los internautas, quienes resaltan su simpatía, pero, en especial, su belleza.

"Amiga, qué regia", "Te amo Magaly", "Guapa y regia", "Mi favorita", "Magaly es la única", "Hermosa, linda tu ropa de baño", "Hermosa como siempre 'Maga'", son algunos de los mensajes.

De esta manera, la presentadora de televisión hace caso omiso al altercado con la periodista Andrea Llosa.





¿Qué pasó entre Magaly Medina y Andrea Llosa?

Como se recuerda, ambas figuras del canal ATV se pelearon por el polémico tema relacionado con John Kelvin.

Y es que la conductora del programa “Andrea” llevó a la familia del cumbiambero a su set de televisión con el fin de conversar sobre temas relacionados a la patria potestad de sus hijos con la cubana Dalia Durán, razón por la cual la popular “Urraca” arremetió en contra su persona.

"Sobre ese tema no hablaré, a los enemigos los escojo yo y no al revés. Nadie me ha pedido nada, pero no me gusta darle color a cualquiera. Sin comentarios", acotó Medina.

