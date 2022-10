Magaly Medina sobre carta notarial de Giuliana Rengifo: "Si no soy una ‘run runa’, no me sentiría aludida"

¡No se quedó callada! Magaly Medina le respondió con todo a Giuliana Rengifo. En la última edición de Magaly TV, la firme, la Urraca, acompañada vía videollamada por su abogado Iván Paredes, se refirió a la carta notarial que le envió la cantante.

En vivo, el licenciado le recomendó a la conductora de televisión no responder, pues considera que la carta notarial presenta errores.

“Yo te he aconsejado que no la contestes porque tiene dos tipos de efectos: formal y material (…) Giuliana Rengifo dice que te ratifiques o rectifiques y me da mucha gracia, nadie mandar una carta notarial para que te ratifiques. Ella dice que tú has comentado que ella es una ‘pelandusca’, para empezar tú a nadie has dicho ‘pelandusca’”, empezó diciendo el letrado.

Asimismo, Magaly Medina se defendió argumentando que nunca dio nombres y que no es responsabilidad suya si la cantante se sintió aludida con sus comentarios.

“Yo hablo en genérico, pero siempre digo que a quien le caiga el guante que se lo chante. (...) Si no soy una ‘run runa’ no me sentiría aludida, uno se siente aludido porque realmente tiene esa condición, creo yo. El mundo de la farándula, lo mediático (...) implica que no todo sea bonito (...) Váyanse de la farándula, no sean mediáticos”, afirmó la Urraca.

Además, el abogado respaldó a su patrocinada. “Otra cosa es que esta persona se sienta identificada con esa palabra, es otra cosa. Si se identifica con esa palabra y dice ‘yo me siento esa persona’ es otra cosa, ¿no es cierto? Tú no has mencionado a ninguna persona en específico... parece que solamente buscó en la RAE (el significado) Ella dice que ‘bataclana’, ‘pelandusca’, son epítetos, pero son sustantivos”, agregó.

Giuliana Rengifo le responde a Magaly Medina

Giuliana Rengifo se pronunció tras las declaraciones de Magaly Medina. A través de las historias de su cuenta de Instagram, la ex Agua Bella señaló que la Urraca estaría victimizándose y que tiene pruebas para continuar con el proceso legal si no se rectifica.

“Tengo videos, pruebas. ¿Ahora te victimizas? Soy una mujer integra y no merezco que nadie manche mi imagen”, escribió la bailarina en sus redes sociales.

Giuliana Rengifo le respondió a Magaly Medina.