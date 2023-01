Magaly Medina sobre Jessica Newton: “Ella hacía bullying a candidatas que no eran de su agrado”

El 23 de enero comenzó una nueva temporada del programa Magaly TV, la firme.

En su estreno, Magaly Medina les respondió a todas las personas que la mencionaron en sus días de ausencia, sobre todo a Jessica Newton. ¿Qué pasó?

Magaly Medina se fue con todo en contra de Jessica Newton

La periodista empezó su programa respondiendo a la directora de Miss Perú. La popular Urraca aseguró que no le puede tener envidia a Alessia Rovegno porque a su edad ya había leído más libros. "Yo no envidio, yo a esa edad ya había leído más libros que esa chica. No puedo envidiar a bellezas vacías y tontas”, indicó en un primer momento.

Asimismo, indicó que nunca le hizo bullying a la Miss Perú. Más bien, indicó que Jessica Newton se encarga de burlarse de sus candidatas. “La señora Newton dice que yo hago bullying, pero es ella la que toda la vida le hizo bullying a otras candidatas que no eran de su agrado. Cuando antes a ella le presentaba y se le decía que una podría ser su candidata, ella decía: ‘qué terrorífica’”, afirmó.

Magaly Medina reveló ofensas de Jessica Newton hacia Melissa Paredes

La periodista agregó que la exsuegra de Deyvis Orozco rechazaba a sus propias candidatas y que mal de algunas de ellas. “Ella toda la vida criticó a las chicas que no le gustan y que no van con su esquema de belleza o con su esquema de Miss. Tampoco me vengas a decir que yo hago bullying".

En ese sentido, reveló que en su momento comentó que Melissa Paredes parecía presidiaria: “Hay que apechugar porque ella siempre ha sido bien despectiva para dar sus comentarios. Recuerdo que una vez dijo que Melissa Paredes parecía una presidiaria”, finalizó.