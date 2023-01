Renato Tapia, ¿por qué? El Capitán del Futuro es acusado de no reconocer a un niño de 6 años

Magaly TV, la firme, volvió este lunes con una bomba que remeció todo Chollywood. El futbolista Renato Tapia fue acusado por su expareja, Daniela Castro, de no reconocer a su hijo de seis años.

En una entrevista con Magaly Medina, la joven indicó que el bebé nació cuando El Capitán del Futuro ya estaba casado y que él ha hecho todo lo posible para que la noticia no se diera a conocer.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo. Me duele por mi hijo porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, indicó en un primer momento Daniela.

Renato Tapia y Daniela Castro: dónde se conocieron

Ambos estudiaron en el mismo colegio y fueron enamorados en esa época. Sin embargo, la relación se terminó. Ella tuvo una hija a los 16 y él se casó a los 19.

En el 2016, cuando Renato Tapia ya era titular en la selección, se volvieron a ver y es ahí que conciben al menor. “Me enteré a las dos semanas, se lo comuniqué y me dijo que él no iba a estar presente, que lo sentía mucho, y que lo pensara bien, que qué iba a pensar la gente viéndome la panza”, aseguró.

“He inscrito (en Reniec) a Fabrizio con mis dos apellidos, como si fuese mi hermano (...) Yo le dije ‘No me voy a meter en tu matrimonio, pero me dijo ‘no me interesa mi matrimonio, sino mi carrera’”, complementó.

Por último, al ser consultada sobre si la familia de Renato Tapia sabe de la existencia del niño, aseguró que sí. Incluso, afirmó que los papás del futbolista ya conocen al menor.

“Me dijo ‘mi papá quiere verlo’, al día siguiente del Día del Padre, me saludó, subió, el señor vio a Fabrizio, le dijo que era igualito, ni siquiera para negarlo. A su abuela materna también conoció, así como a los hermanos de Renato”, manifestó.