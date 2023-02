Activador le lanza dardo a Magaly tras declaraciones de dueño de Academia: "Aburre. Si quiere saber cuánto gano, pregúnteme"

¡Se fue de avance! Anthony Aranda despotricó en contra de Magaly Medina, luego que la Urraca difundiera un reportaje revelando el supuesto sueldo que percibe como profesor de una academia de baile.

El Activador se pronunció tras las declaraciones de Dennis Montejo, dueño de la Academia donde labora. El empresario aseguró que la información difundida por la Urraca no es real y confirmó que la actual pareja de Melissa Paredes si dirige su negocio.

Ante las revelaciones de Montejo, Aranda tildó de “mentirosa” a la comunicadora y le pidió que no siga despotricando en su contra.

“¿Ahora quién quedó como mentirosa, señora (Magaly)? Me parece fatal que haya utilizado al señor Dennis Montejo, un coreógrafo prestigioso, respetable y profesional, para editar su video y hacer el mal. ¿Yo qué le he hecho? No entiendo. Si usted quiere editar sus videos para hacer el mal en beneficio de usted o de cualquiera de sus amigos, que todo el Perú lo sabe. Ya basta señora, basta de hacer el mal. Deje de mentir. Nadie le cree”, señaló el Activador en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, el bailarín exhortó a la presentadora de espectáculos a preguntarle directamente cuánto percibe al mes por su trabajo en la academia.

“Si tiene una pregunta, algo que preguntarme a mí, acérquese y dígame ‘Anthony, ¿cuánto ganas? Porque la verdad estoy como loca para desprestigiarte’. Y yo te puedo decir, pero no lo vas a sacar porque no te va a convenir, pero ya cánsate”, acotó.

Anthony Aranda aclara las declaraciones del dueño de la Academia a las cámaras de Magaly Medina

Asimismo, Anthony Aranda se refirió a las imágenes de Dennis Montejo, confesando cuánto gana un profesor de su academia.

“La señora llevó a dos personas o tres, que eran bailarines profesionales nuevos, y le preguntaron al señor Dennis: ‘¿cuánto cobrarían ellos por dictar ahí? Entonces Dennis les dio un precio como nuevos. Lo que la señora ha hecho es editar, hacer su magia, que siempre hace para hacer el mal. Ya aburre”, acotó.