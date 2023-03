Makanaky no tiene miedo de acabar en prisión: "Caballero me voy a la cárcel"

Einer Gilbert Alva León, mejor conocido como Makanaky, sigue insistiendo que sus declaraciones sobre una violación sexual colectiva en contra de una menor de edad son una broma.

En una entrevista con Magaly Medina, el tiktoker indicó que no tiene miedo de ir a la cárcel y que todo lo creó en la cabeza.

"Eso es falso. Caballero me voy a la cárcel. Normal, me voy". Como se recuerda, el influencer reveló en una entrevista con Jonathan Maicelo que participó en un abuso grupal contra una menor cuando era escolar.



"No hay nada, como te repito, no hay nada y que investiguen. Yo me cree a los amigos, que fuimos y a la chica la cogimos, está en mi imaginación", dijo el polémico personaje. Por último, retó a la policía para que lo venga a su casa, pues asegura que no hizo nada malo.





La opinión de Sideral

El streamer peruano Jesús Andrés Luján Carrión, mejor conocido como Sideral, habló sobre el caso de Makanaky. Anteriormente, Einer confesó en uno de sus programas que había abusado de una menor junto a sus amigos en su época de colegial.

"Soy consciente que en la transmisión en mención se cruzó una línea. Es sumamente importante aclarar que no estoy minimizando lo ocurrido, por lo que acepto que mi forma de reaccionar no fue la correcta. Todo lo mencionado no es excusa y acepto que fue un error dejar que estos factores influyeran en mi reacción, ya que sea verdad o no la historia, no se puede tomar como broma o a la ligera", indicó Sideral en un comunicado.