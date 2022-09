Mamá de 'Giselo' 'le jala las orejas' por hacer 'show' en 'matri' de Ethel: "No era una discoteca"

El último sábado 10 setiembre, Ethel Pozo y Julián Alexander se dieron el sí frente al altar. Entre los invitados al ‘matrimonio del año’ estuvieron los conductores de ‘América hoy’: Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, Brunella Horna y Janeth Barboza.

Sin embargo, el que más llamó la atención fue el popular ‘Giselo’. El conductor de TV protagonizó una bochornosa escena al subirse a una silla y ponerse a bailar. Al ver el acto desatinado, Gisela Valcárcel le llamó la atención al bailarín e inmediatamente lo bajó.





‘Giselo’ recibe la vista y reprimenda de su madre en ‘América hoy’

Este lunes 13 de setiembre, ‘Giselo’ está de cumpleaños. Para celebrar sus 39 abriles, la producción de ‘América hoy’ preparó un reportaje e invitó a la madre del bailarín para sorprenderlo.

En medio de las felicitaciones y celebraciones, Edson Dávila no esperó recibir la reprimenda de su madre por la bochornosa escena que protagonizó en el matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander.

“Edson, no era una manera de comportarse en un evento tan importante, eso era un matrimonio, no una discoteca. Por favor, qué dirán, que su mamá no lo ha educado bien. Yo siempre les he enseñado a ti y a tus hermanos a comportarse bien, qué vergüenza”, señaló la madre de Dávila avergonzada en el reportaje.

“Incorrecto, no me gustó. Yo dije ‘qué vergüenza’”, agregó la progenitora de ‘Giselo’ al ingresar al set del magazine.