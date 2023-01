Marco Antonio Guerrero confesó cuáles fueron las razones por las que fue echado del Grupo 5

Marco Antonio Guerrero es un cantante peruano cuyo nombre alcanzó el éxito cuando se convirtió en la voz principal del Grupo 5. Y es que el artista estuvo tres años en la mencionada orquesta en donde logró ser reconocido como una de las mejores voces del género. Sin embargo, a raíz de la polémica que ha generado su retiro de la orquesta chiclayana, el cantante se animó a confesar información relacionada con esta inesperada situación.

Marco Antonio recordó su paso por el Grupo 5

En una reciente entrevista para el canal del youtuber Carlos Orozco, el vocalista reveló detalles sobre su carrera y estancia en la famosa agrupación. Debido a esto, el artista confesó que fue el propio Elmer Yaipén quien le hizo la invitación personal de pertenecer a su orquesta.

Guerrero recuerda haber viajado a Monsefú a comenzar su camino al éxito: “Ahí comienza todo, me fui a Monsefú y fui testigo como ‘Chico’ luchaba por el grupo. El cerebro del Grupo 5 es él, sin demeritar el talento de los demás”, expresó.

En ese momento, su carrera lucía prometedora, pero el exceso y la inmadurez le jugaron una mala pasada, pues debido a ciertos problemas que cometió la agrupación decidió retirarlo.

“Yo me porté mal y con justa razón no volví. ‘Chico’ me botó porque estaba saturado de mis tardanzas, era muy descuidado, me alocó, no era consciente”, afirmó Guerrero.

Marco Antonio confesó por qué lo botaron del Grupo 5

A pesar de que solo estuvo tres años en la banda, Marco Antonio aseguró que todo esto lo terminó mareando y no pudo disfrutar de sus logros: “Ni siquiera lo disfruté, no vivía el momento, solo estaba volando. Creo que eso les pasa a muchas personas que no están preparadas, pero es algo que te enseñan los años”.

Cabe recalcar, que Guerrero señaló que las constantes indisciplinas, faltas y tardanzas hicieron que Elmer no soporte más su presencia en el grupo: “Me despidió en pleno concierto, delante de su familia y de todos, que estaban de acuerdo (con que se fuera)”.