María Pía tras el bajo rating de ‘Mande quien mande’: “La gente es muy exigente”

Mande quien mande es el nuevo programa conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez. Luego de su estreno el 6 de febrero por América Televisión, se dio a conocer que han tenido un bajo rating. No obstante, María Pía no se mostró preocupada por las cifras.

Mande quien mande consiguió en su estreno 8.1 puntos de rating, pero esta cifra no ha ido en aumento como se esperaba. Al respecto, María Pía Copello aseguró que la gente todavía se estaba acostumbrando.

“Es un programa que acaba de comenzar, llevamos solo semana y media al aire, y la gente es muy exigente”, declaró para Trome. “También me estoy acostumbrando al formato e imagino que el público se está acostumbrando a nosotros, porque es así, es parte del proceso. Lo que queremos es que la gente se entretenga con una diversión bastante sana, llegando mucho a la familia”, mencionó.

La conductora del espacio aseveró que el contenido era bastante sano. Asimismo, contó que muchas amas de casa le hann escrito en redes sociales para pedirle consejos.

“Lo que queremos es que la gente se entretenga con una diversión bastante sana, llegando mucho a la familia. Me llegan muchos mensajes, lo bueno es que las amas de casa me cuentan sus cosas y estoy tratando de contestarle a todo el mundo”, señaló María Pía.

María Pía negó ser la nueva Gisela Valcárcel

De acuerdo con Carlos Vílchez, el nuevo programa de América Televisión busca ganarse al publico con su nuevo formato. “Tendremos invitados, algunos realities de talentos y un poco de espectáculos”, explicó.

Sin embargo, María Pía negó buscar competir con Gisela Valcárcel, la conductora de El gran show. “No soy la nueva ‘Señito’”, aseguró la influencer. “Considero que Gisela Valcárcel ha sido espectacular en ese horario, ha roto todos los esquemas y por algo es muy querida en el país; pero nosotros haremos algo diferente. Vamos a tener invitados que quizás sean polémicos y les vamos a preguntar lo que el público quiere saber de ellos, creo que la clave es cómo se pregunta”, acotó.