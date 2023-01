Mariella Zanetti apoya a Shakira: “Si hubiera sido más ‘mosca’ como ella, ya tendría cinco edificios”

La nueva canción de Shakira se ha convertido en un himno para las mujeres empoderadas. Como es el caso de Mariella Zanetti, quien apoyó a la cantante colombiana y recordó haber sufrido demasiado en el ámbito sentimental. Por lo que, en la actualidad le aconseja a las jóvenes que no se dejen llevar por sus sentimientos.

Mariella Zanetti recuerda sus decepciones amorosas

Como se recuerda, Mariella Zanetti dio mucho que hablar en sus relaciones pasadas, pues muchas de ellas no finalizaron bien, razón por la cual terminó siendo lastimada. Es por eso que la artista señaló que le hubiera gustado hacer lo mismo que la cantante colombiana.

“Es que por inocente nos pasan muchas cosas, porque si hubiera sido más ‘mosca’, por lo menos tendría cinco edificios. Pero como siempre he sido trabajadora, asumía y salía adelante. A mí me daba vergüenza que me dieran plata o compren cosas, pero a veces me pongo a pensar y digo ¿qué gane?”, respondió la actriz cómica al diario el trome.

Asimismo, aseguró que las mujeres suelen idealizar a los hombres y siempre terminan decepcionadas. Es por eso que a raíz de su experiencia le aconseja a las mujeres no enamorarse con el corazón sino con el cerebro.

“Debí haberme puesto a componer canciones, ahí estaba el negocio. Lo que pasa es que muchas nos dejamos llevar por nuestras emociones y esas emociones te juegan mal porque apuestas todo, idealizas a la persona y te enamoras de esa cosa que idealizaste, ojo que dije cosa, y al final te decepcionan, lloras y sufres, y después, cuando pasa el tiempo, conoces a otro y te das cuenta de que eso no era amor”, comentó.

Mariella Zanetti habla sobre esposo

Actualmente, Mariella Zanetti lleva 9 años de relación con Javier Blondet y se encuentran mejor que nunca.

“No todo ha sido color de rosa, tuvimos aciertos y problemas, pero siempre hemos mantenido a la familia. Él es muy reservado, casero, no sale así nomás, está pendiente de mí, a veces mucho”, aseguró.

No obstante, Zanetti señaló que no podría asegurar que su pareja sea el amor de su vida, pues las cosas pueden cambiar en el futuro.

“Es el amor que tengo ahora, la persona que me acompaña. Esa frase ‘el amor de mi vida’ la quité de mi diccionario, porque no tengo una bola de cristal para saber qué pasará en el futuro. Si él más adelante comete un error o yo, dejará de ser el amor de mi vida y yo el suyo”, concluyó.