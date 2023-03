Mario Hart considera que Cachaza no le guardo luto a Rafael Cardozo: “Se apresuró un poco”

Mario Hart estuvo en el set de Mande quien mande y no dudó en hablar de la nueva relación de Carol Reali.

Según comentó el piloto, la popular Cachaza debió esperar un tiempo y guardarle luto a Rafael Cardozo.

Mario Hart cree que Cachaza se apresuró



El piloto consideró que la ex chica reality se apresuró a exponer su relación debido a la emoción del momento.

“Yo creo que se apresuró un poquito, pero debe ser producto de lo emocionada y entusiasmada que está con su nueva relación. Si tú ves cuando estaba con Rafael no subía muchas historias y ahora hay una motivación especial. Para mí me parece apresurado, un poquito. No hay que (poner fecha para el luto) por 10 años, 5 años o 1 año”, comentó Mario Hart.

No obstante, el esposo de Korina Rivadeneira aseguró que debía tomarse en cuenta las razones personales por las que la influencer decidió terminar su relación y salir en poco tiempo con otra persona.

Cachaza le responde a Rafael Cardozo

Durante una entrevista con Yaco Eskenazi, Rafael Cardozo habló por primera vez sobre su separación con Carol Reali. El brasileño causó polémica al asegurar que su expareja debió guardar luto antes de publicar fotos con su actual pareja, el actor André Bankoff.

“Hay que haber un luto de repente, de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, no de no querer a una persona, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, consideró el brasileño.

Por su parte, ‘Cachaza’ utilizó sus redes sociales para hablar del tema. Debido a que algunos internautas señalaron que no respetó su anterior relación. “Quien determina el tiempo es uno mismo, la vida es muy corta para vivir de luto. Sé feliz, vibes”, respondió la influencer en comentarios.