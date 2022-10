Martín Farfán le responde a María Antonieta de las Nieves por polémico comentario: “Su racismo es notorio”

María Antonieta de las Nieves recibió muchas críticas al opinar sobre el concurso de “la mejor Chilindrina” que realizó el programa cómico JB en ATV. La actriz se mostró incómoda con que personas de color interpretaran a su personaje.

Martín Farfán, a quién se refirió en sus declaraciones, se mostró muy decepcionado y enojado. Descubre qué fue lo que dijo el cómico.

¿Qué dijo María Antonieta de las Nieves?

Como se recuerda, semanas atrás, la actriz mexicana fue consultada por la prensa sobre las imitaciones que han surgido en otros países, haciendo referencia a la popular Chilindrina Huachana.

María Antonieta se mostró en contra de que otras personas interpretaran a su personaje porque pueden manchar su imagen. Sin embargo, lo que generó la indignación de muchos, fue su comentario sobre el programa de JB.

“Hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas, incluyendo una negra (refiriéndose a Martín Farfán), no tengo nada contra los negros. Mis personajes cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo y 50 años de una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas”, declaró ante la prensa.

Martín Farfán responde a María Antonieta de las Nieves

Por su parte, Martín Farfán brindó unas declaraciones a un diario local en el que aseguró que la mexicana era “racista”.

“Tiene todo contra los negros, la gente de mi raza está brava. La comunidad está indignada porque ella ha venido a trabajar acá mil veces, y que diga eso de nosotros. Es muy doloroso, de verdad. La gente la recibió con los brazos abiertos, su racismo es tan notorio”, comentó.

El actor peruano aseguró que es un seguidor más de la Chilindrina, pero se sentía decepcionado de sus declaraciones.

“He crecido con ella, pero ya no. Hablar de mi raza, yo estoy orgulloso de ser negro. Se me cayó totalmente. Me siento decepcionado. Ella es una estrella, creo que antes de hablar debió pensar lo que iba a decir. Si el ‘Chavo’ (Roberto Gómez Bolaños) estuviera vivo, no habría permitido que hable en contra de los peruanos”, sostuvo Farfán.