'Masterchef Argentina 2023' EN VIVO: horario y por dónde verlo por TV y ONLINE

Masterchef Argentina celebró su estreno el pasado lunes 20 de marzo. El show culinario más famoso del mundo tiene a Wanda Nara en la conducción y Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santi son los jurados.

Entérate que días transmiten el programa y por donde verlo EN VIVO.

Horarios y por donde verlo

La nueva temporada del show de cocina ha logrado grandes números en los ratings. Cada uno de los participantes demostraron todas sus habilidades culinarias ante los jueces. Como se recuerda, el programa solo puede ser visto desde la pantalla de Telefe. Asimismo, estos son los horarios de lunes a jueves y del domingo por país:

Lee también: ‘Masterchef Argentina 2023': así comenzó el reality de cocina conducido por Wanda Nara.

México y Nicaragua: 6:30 p.m. (lunes a jueves) / 7:00 p.m. (domingo)

Estados Unidos: 8:30 p.m. (EST) (lunes a jueves) / 9:00 p.m. (EST) (domingo)

Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m. (lunes a jueves) / 8:00 p.m. (domingo)

Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m. (lunes a jueves) / 9:00 p.m. (domingo)

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m. (lunes a jueves) / 10:00 p.m. (domingo)

¿Qué fue de la vida de la ganadora de la primera temporada?

Elba Rodríguez tiene el placer de decir que fue la primera ganadora de Masterchef Argentina 2023. La boliviana confesó que cuando asistió a la convocatoria no contaba con un entrenamiento formal en la gastronomía, pero su familia siempre la apoyo. En la actualidad, ella tiene dos oficios: uno de chef en Viva la vida y otro como una administrativa del hospital Dr. Eduardo Wilde en Buenos Aries, Argentina.

Lee también: ‘MasterChef Argentina’: La triste historia de Belén, participante a la que abandonaron en una plaza de niña.

"En el programa estoy re bien porque hago lo que me encanta, cocinar. Y en la guardia también me gusta porque me mantiene cerca de la gente. Soy enfermera, pero nunca ejercí, soy la primera persona que se encuentra el paciente cuando llega", dijo la madre de 32 años. Sin embargo, ella tenía el sueño de abrir su propio local, aunque no tuvo mucha suerte. "Soñaba con tener mi propio restaurante y post pandemia me había propuesto trabajar en uno para tener práctica, pero no lograba repartir los tiempos con mis trabajos y mi familia, que es lo más importante", declaró Elba.