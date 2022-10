'Masterchef celebrity México': Talina Fernández fue la onceava eliminada del programa

Un episodio muy triste se vivió en Masterchef celebrity México. Talina Fernández, una de las participantes más queridas del programa, dejó la competencia. Las redes sociales explotaron y dejaron decenas de comentarios en contra de esta decisión.

'Masterchef celebrity México': Talina y la prueba del pan de muerto

Durante el último programa, los concursantes debían elaborar el pan muerto. Para ello, recibieron un masterclass de la chef Elena Lugo, quien los guio en la preparación del dulce mexicano.

Talina Fernández no logró darle el volumen necesario al pan, por lo que recibió algunas críticas del jurado. La periodista tuvo dificultad para usar la batidora. Además, no logró escuchar claramente las instrucciones debido a que padece de problemas auditivos.

Tras probar el resto de los platos de sus compañeros, el jurado de Masterchef celebrity México decidió que la conductora era la onceava eliminada de la cocina.









'Masterchef celebrity México': Talina se despide de sus compañeros

La salida de Talina Fernández conmocionó a los participantes de Masterchef celebrity México. No obstante, la concursante dijo estar de acuerdo con la decisión del jurado.

“Tomaron una buena decisión. Todos los que están en el programa, todos y cada uno de ellos son mejores que yo (…) Yo no me voy triste, me voy con la sensación de que cumplí una ambición más en mi vida. Que Dios me los bendiga a todos. El programa me dejó muchos amigos nuevos, resaltó.

Por su parte Ricardo Peralta tuvo palabras emotivas para la comunicadora. “Si de alguien me encariñé fue de ese ser humano”, indicó. “Era la única que digo no quiero que se vaya nunca”, dijo por su parte Lorena Herrera.

Asimismo, en redes sociales el público se mostró crítico y triste por esta eliminación.









'Masterchef celebrity México': ¿Quiénes ha sido eliminados y quiénes siguen en competencia?

Con Talina, ya van once eliminados de la competencia:

Veronica del Castillo

Ernesto D’Alessio

Julio Camejo

Carmen Campuzano

Alan Ibarra

Nadia

Francisco Gatorno

Pedro Moreno

Macky González

Margarita La Diosa de la Cumbia

En tanto, siguen en Masterchef celebrity México: Arturo López Gavito, Ricardo Peralta, Mauricio Mancera, Marcello Lara, Carlos Eduardo Rico, Alejandra Ávalos, Lorena Herrera, Talina Fernández, Karla Gascón y Alejandra Toussaint.