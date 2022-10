'Masterchef celebrity México': Pedro Moreno abandonó el programa por problemas de salud

Muchas emociones se vivieron en el último capítulo de Masterchef celebrity México. Pedro Moreno, uno de los favoritos a ganar el reality, abandonó la competencia por problemas de salud.

Los fanáticos y el público se quedaron sorprendidos con el abandono del intérprete de origen cubano. Gracias a esto, ninguno de los participantes terminó siendo expulsado en la ronda de eliminación, siendo Macky una de las más beneficiadas.



Macky se salva

El hecho que Pedro Moreno ya no pueda competir en el programa de cocina más famoso de todo México representa un alivio para Macky, pues muchos la veían como la octava eliminada por no completar su reto.

Todo comenzó cuando se asignó el platillo para el desafío del día. La campeona de la primera temporada de Exatlón México tuvo muchas dificultades desde el primer momento, siendo lo más difícil hacer los huevos pochados.

Cuando acabaron los 40 minutos, Macky no pudo conseguir acabar su platillo. "Mi plato está incompleto. Es un reto no superado, ya sé que voy a ser la siguiente en el paredón", dijo la deportista frente a las cámaras. El resto de los chefs estaban de acuerdo que ella no cumplió con el desafió, pero fue salvada por la repentina salida de Moreno del programa.

Recupérate pronto Pedro

Gracias a un mensaje que hizo desde el hospital, el actor cubano Pedro Moreno anunció que no podrá seguir compitiendo en el show culinario debido a que presentaba algunas complicaciones de salud que le impedían caminar con normalidad. "Estoy en el hospital, ya todos ustedes saben que tengo un problema con mi rodilla derecha, pero parece que se complicó un poco y estoy creando una infección ahí", comentó.

De igual forma, explico que el personal médico tendrá que realizar una limpieza de dicha articulación para poder contrarrestar la infección y necesitará tomar varias semanas de reposo. Moreno se despidió de sus compañeros y los chefs diciendo que no habrá eliminados en el más reciente programa.

