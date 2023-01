‘Masterchef Argentina’: Wanda Nara será la nueva conductora del reality gastronómico

Los rumores se volvieron ciertos. Wanda Nara será la nueva conductora de la siguiente temporada de Masterchef Argentina. Según se informó, el canal Telefe logró convencer a la empresaria argentina de ser parte de esta nueva edición del reality gastronómico.

Wanda Nara sera la conductora de ‘Masterchef Argentina’

El chef Donato de Santis, quien es uno de los jurados de dicho programa, se pronunció sobre la llegada de la modelo argentina: “Si entra en esa, lo puede hacer cómodamente. Nosotros aceptamos todas las decisiones de la producción”.

En esas mismas declaraciones, el chef confesó que le impuso una condición a Wanda Nara: “Es un perfil distinto al de Santiago. A mí me gusta. Yo creo que una vez que estás ahí adentro, te enamorás. A todos los que vinieron les pasó. Espero que, si es ella o quien sea, entre en esa sintonía”.

Donato aseguró que la empresaria tiene todas las condiciones para poder lucirse en la conducción del programa: No solamente tiene que lucirse ella y que no le importe el resto. Santi lo hizo muy bien y creo que Wanda lo puede hacer cómodamente. Si no lo hacen, pasan a ser dos programas distintos”.

Finalmente, el chef le quiso dar un consejo a los próximos participantes de Masterchef Argentina: “Lo que sugerimos es, esencialmente, tener mucha curiosidad, no tener miedo a fallar. La milanesa, el puré de papas, los ravioles y el salteado chino son bastante comunes. Hay que salir de esas obviedades. El consejo es ser osado u osada, aunque te equivoques”.

¿Cuándo comienza ‘Masterchef Argentina’?

Si bien es cierto, todo son rumores y no hay nada en concreto, muchos medios informan que el lanzamiento del reality sería en unos meses, es decir para mayo o junio de este año. La idea sería esperar que acaben otros programas como The challenge Argentina o Got talent Argentina.