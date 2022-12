‘Masterchef celebrity España’: patrocinador desmiente la versión del programa sobre la polémica con Patricia Conde

Masterchef celebrity España llegó a la final de su séptima edición la semana pasada, donde Lorena Castell se coronó como la gran ganadora.

Sin embargo, esta final se vivió de forma diferente, pues se emitió en dos partes, los días lunes y martes. Por ello, los últimos desafíos han estado rodeados de polémicas. De hecho, Patricia Conde no dudó en acusar al equipo de producción de sabotear las pruebas para cambiar el rumbo del concurso.

La polémica del horno

El problema empezó en la primera prueba donde se daría la chaquetilla al primer duelista y Patricia Conde tuvo un imprevisto con un horno, el cual se apagó, pero ella asegura que nunca tocó.

No obstante, Samantha Vallejo-Nájera explicó que lo había “apagado con la pierna”, pero Conde seguía firme en que no había tocado el electrodoméstico y siguió el resto de las pruebas con poco ánimo e interés.

La respuesta del patrocinador

Lo sucedido en el programa fue comentado en redes sociales, donde un usuario aconsejó no comprar los hornos Bosch, marca que usa MasterChef Celebrity.

“Ya sabéis, No hay que comprar hornos Bosch, que según Samantha se apagan fácilmente con la pierna, dan fallos absurdos. ¿Mala calidad?”, comentó un usuario en Twitter.

Ante esto, la cuenta del patrocinador del programa, Bosch, no dudó en desmentir la versión de Samantha y asegurar que los hornos no estaban hechos para apagarse con la pierna.

“Hola, entendemos lo que comentas, pero te podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con un solo dedo, no con la pierna”, respondió la marca Bosch. “En el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, por lo que no podemos saber qué ha pasado”, añadió, para no encender más la polémica.

