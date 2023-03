'Masterchef España 11' anuncia cambios en la nueva edición del programa

Los concursantes se alistan para una nueva temporada de Masterchef España. A través de un video promocional, el show culinario más famoso del mundo anunció su regreso a la televisión.

No obstante, el programa presentará un cambio que exigirá el máximo esfuerzo de los participantes.

¿Cuál es el gran cambio?

Los miembros del jurado lanzaron una advertencia a los competidores. "Cada semana se emitirán dos programas y tendréis que trabajar muy duro para conservar vuestra plaza en estas cocinas", se escuchó en el clip. Esta modificación fue aprobada por el Consejo de Administración de RTVE, aunque terminaría afectando en varios aspectos de la mecánica del show.

Los cambios implican que habrán dos días de programación y que contará con más concursantes. Esto luego que la cadena española recibiera críticas debido a que, en la anterior temporada, los concursantes ocupaban demasiado espacio en la parrilla. Esta es otra de las estrategias de TVE para levantar las audiencias, aunque podría no funcionar.

Pepe Rodríguez cuenta el lado malo de ser jurado

El chef fue entrevistado hace un par de semanas y reconoció que le debe parte de su éxito al concurso culinario. "El fenómeno MasterChef ayuda a muchas cosas y es verdad que ayuda a que venga mucha clientela y a que te reconozcan", dijo el cocinero.

Asimismo, confesó que no todo ha sido color de rosa. "En MasterChef he hecho todo aquello que no me gusta: me disfrazan, me hacen cantar, me hacen no sé qué... que yo jamás me disfrazaría; odio los disfraces", comentó Rodríguez.

Finalmente, reveló que desde pequeño le interesó la cocina. "De crio, futbolista, y me hubiera gustado ser Santillana (Real Madrid), pero no se me daba bien y también me hubiera gustado ser cantante de rock. Yo escuchaba mucho heavy metal cuando era jovencillo, escuchaba a los Rolling Stones... pero no tengo voz tampoco y, fíjate, acabé en una cocina", contó el hombre de 55 años.