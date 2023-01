Máximo Huerta habló sobre su dimisión como ministro en 'El hormiguero': "Me tiraron al precipicio"

El día de ayer lunes 30 de enero se estrenó un nuevo capítulo de El hormiguero. El invitado de esta ocasión fue Máximo Huerta, quien aprovechó para dar más detalles sobre la apertura de su primera librería. El periodista manifestó estar muy emocionado.

Durante la conversación, Pablo Motos quería saber cómo dimitió su cargo de ministro de Cultura y Deporte. El escritor comentó que sintió que 'lo arrojaron al precipicio'.

La dimisión de Máximo Huerta

Máximo Huerta comenzó a chalar con el presentador sobre sus nuevos proyectos, como la nueva librería que abrió en su pueblo natal de Buñol en Valencia.

"¿Es más arriesgado abrir una librería o aceptar ser ministro?", preguntó Motos. "Es más complicado lo primero. Admiro a todos los que abren un negocio por los papeleos, ha sido más complicado, pero mucho más gratificante", respondió el escritor. No obstante, Pablo quería saber más detalles sobre su dimisión como ministro de Cultura y Deporte.

"Me tiraron al precipicio", comenzó a explicar Huerta. "Esa tarde no me llamó nadie, pedí el coche y subí con el discurso para dimitir, pero yo había pagado mi deuda con Hacienda y tres multas, las dos que me correspondían y la dimisión como ministro", continuó hablando el también periodista.

De igual manera, Motos preguntó si él consideraba que Pedro Sánchez actuó así porque quería ejemplarizar, ya que apenas había llegado al Gobierno. "Esto me lo dijo gente importante de PSOE después, yo no sé si creerlo", confesó el invitado. Además, Huerta comentó que esas mismas personas no lo apoyarían y le recomendaron que guarde silencio por un mes.

Finalmente, Pablo Motos quiso saber sobre su última conversación que tuvo con el presidente. Ante esto, Máximo Huerta destacó que Pedro Sánchez sólo estuvo hablando de él. Luego de eso, el periodista hizo un último acto y se retiró: "Entré a hablar con él y me resultó paradójico que empezó a hablar de él, de cómo le verían en el futuro… Me fui al Ministerio, hice la rueda de prensa y me marché a casa".