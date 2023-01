Pilar Rubio reaparece en 'El hormiguero' con su sección de moda con un desfile de "faldas corbata"

La última edición de El hormiguero tuvo grandes sorpresas. La primera, fue la presencia de Alberto Chicote, quien dio detalles de su más reciente proyecto titulado 'Hablando en plata: El escándalo de las residencias'. Y la segunda fue el regreso de Pilar Rubio con su conocida sección de moda.

Pilar Rubio se presentó en 'El hormiguero'

La modelo se llevó las miradas de todos en el plató por su vestido de colores. Pilar explicó que se trataba de un vestido modelo de la artista japonesa Yayoi Kusama.

"Hoy quiero homenajear a Yayoi Kusama, porque voy a aprovechar que ha hecho una colaboración con Louis Vuitton, es lo más ahora mismo", expresó la esposa de Sergio Ramos.

La modelo se dio el tiempo de contar un poco más sobre la vida de dicha diseñadora: "Yayoi Kusama es una artista japonesa, una pionera del arte pop. Ella en los años 50 se fue a Nueva York para estar cerca de las vanguardias y allí pues estuvo en contacto con artistas de la época", complementó.

Pilar Rubio admitió que le gustan los hombres en falda

Uno de los momentos más graciosos fue cuando Pilar les trajo una falda a Alberto Chicote y a Pablo Motos: "He visto que muchos hombres en la semana de la moda de Paris llevaban falda y me parece lo más". El presentador del programa no dudó en bromear con la situación y provocar la risa de todos: "Cuidado, que me voy a la boda de Tamara con esto".

Para cerrar este segmento del programa, Pilar Rubio también hizo una broma sobre las faldas e hizo una curiosa propuesta: "Todos los miembros del equipo de El Hormiguero deberían ir falda al enlace".