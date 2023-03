Melissa Klug contó por qué su hija dejó la universidad: "No le gustaba mucho esa carrera"

Melissa Klug interactuó con sus seguidores. Durante la sesión, una usuaria le consultó por qué su hija dejó la universidad. La joven estudiaba Comunicación Integral.

La respuesta de 'La Blanca de Chucuito'

La seguidora de Melissa quizo conocer detalles de Melissa Lobatón Klug, una de sus hijas. "¿Por qué Meli dejó de estudiar Comunicación Integral?", consultó la internauta. La ex de Jefferson Farfán aclaró que su heredera tomó está decisión al descubrir que la carrera no era de su agrado.

"Porque no le gustaba mucho esa carrera, así que empezó a estudiar repostería y lo ama", respondió la empresaria.

Por otro lado, la actual pareja de Jesús Barco confesó que pronto planea hacer un viaje a los Estados Unidos para reencontrarse con su hija Samahara Lobaton y su nieta Xianna.

El inicio y final de su romance con Abel Lobatón

Melissa Klug se convirtió en madre a los 14 años cuando quedó embarazada del empresario Raúl Marquina. Más tarde, conoció a Abel Lobatón. 'La Blanca de Chucuito' confesó que era hincha del Sport Boys y poco a poco comenzó a frecuentarse con el futbolista. Luego, formalizaron su relación y se casaron por civil.

"Me enamoré de él por su forma de ser, cuando nos conocimos había química", dijo la empresaria en aquel entonces. No obstante, su felicidad no duraría mucho, ya que en el 2003 fue 'ampayada' con Jefferson Farfán por las cámaras del programa de Magaly Medina. Abel confirmó que estaban separados, pero no divorciados; mientras que Klug reveló que inició su romance con 'La Foquita' 6 meses antes del reportaje.