Melissa Klug sobre la relación de Samahara Lobatón y Youna: "No sé, ni me importa"

Melissa Klug se pronunció sobre la relación que su hija Samahara Lobatón mantiene con Youna, esto luego que el peluquero revelara que su amorío con la influencer había llegado a su fin, pero retractarse a los pocos segundos.

“Yo de su relación no se absolutamente nada de lo que ellos hacen, sé que comparten con la bebé, pero más allá no me quiero meter ni sé ni me importa”, dijo la Blanca de Chucuito a América TV.

Asimismo, la expareja de Jefferson Farfán señaló que la hija de Abel Lobatón debe aprender de sus errores y que es decisión de ella seguir con su relación con Youna a pesar de sus idas y vueltas. “Tiene que experimentar sobre su vida, va a experimentar errores y yo creo que desde las lecciones ella va a aprender”, agregó.

¿Qué dijo Youna sobre su relación con Samahara Lobatón?

El último fin de semana, Youna encendió las alarmas al revelar que su relación con Samahara Lobatón había llegado a su fin en sus redes sociales, sin embargo, retrocedió en su decisión.

“Mi relación con Samahara Klug lastimosamente no da para más y decidimos enfocarnos netamente en la salud y el bienestar de nuestra hija (...) Yo subí ese mensaje para una broma en close friend y de huev(***) lo puse público, por eso lo borré rápido”, escribió el barbero en Instagram.

Samahara Lobatón aclara que su relación con Youna está en su mejor momento

Samahara Lobatón fue invitada al programa América hoy, donde habló sobre la situación actual de su relación con Youna. La influencer aclaró que su amorío con el padre de su hija está pasando por su mejor momento y que solo se trató de una broma, en referencia a la publicación de su pareja en redes sociales.

“Quería matarlo. Yo lo llamé para decirle ‘oye, tú has publicado esto’ y me dijo que sí, que quería hacer una broma, un TikTok, una reacción de mis amigos”, aclaró.