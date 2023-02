Magaly Medina responde a sus detractores: “Critican mis ampays, pero no dejan de ver el programa”

Magaly Medina es la máxima referente del periodismo de espectáculos en el Perú. Por ello, hasta sus detractores están pendientes de cada uno de sus ampays.

En un reciente video publicado en TikTok, la popular Urraca aprovechó para mandar algunas indirectas a sus haters.

El mensaje de Magaly Medina

En su más reciente publicación en la red social china, Magaly Medina lanzó un mensaje dedicado a sus detractores. “Cuando leo a los haters tras un ampay”, escribió la periodista en la descripción del video.

En él, se puede ver a Medina sonriente, mientras toma una copa de champagne.

Con el tema ‘World, hold on’ de DJ Bob Sinclair, la popular ‘Urraca’ se burló de aquellos que la critican, pero siempre están pendiente de su espacio.

“Cuando se la pasan criticando los ampays, pero no dejan de ver el programa”, se puede leer en el video.

Magaly Medina acusa a ‘Esto es guerra’ de hacer ‘armani’

Tras la emisión de un supuesto ‘ampay’ entre Gino Assereto y Nadie Collantes, Magaly Medina aseguró que el romance era armado por la producción de Esto es guerra.

Además, se mostró muy indignada por el uso del término ‘ampay’ para promocionar una escena guionada.

“¿Cómo es posible que usen una palabra que se hizo popular en mi programa para nombrar a sus armani? ¡Eso es armadazo! Nos han vendido sus pseudo ampays toda la vida, pero ahora sí me quejo yo porque eso no es un ampay, eso es armani. El ampay cuesta trabajo, no es dirigido ni guionado, es algo de la vida real, algo que pase sin que nadie lo pregunte, sin que los guionistas escriban el libreto”, sentenció.