Melissa Paredes confesó que se hizo unos “retoquitos” y Metiche la "trolea" EN VIVO: "No vayas a terminar como Janet Barboza"

Melissa Paredes ha sido -nuevamente- víctima de algunas bromas por parte de sus compañeros en Préndete. Esta vez, Metiche le pidió "parar la mano" con los retoques que se ha hecho en los labios, pues podría quedar como una excompañero de conducción.

'Metiche' le jugó una broma pesada a Melissa Paredes



Préndete empezó el programa mostrando algunas imágenes que la modelo colgó a su cuenta de Instagram, en donde se veía que le estaban aplicando una sustancia en los labios mediante una jeringa. “Un retoquito nunca está mal tampoco”, expresó Melissa.

Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, aprovechó para jugarle una broma con respecto a su futuro. “Ten cuidado, Melissa, tienes 32 años. No vayas a terminar a los 48 como tu excompañera, Janet Barbosa, con tanta cosa en la cara, por Dios”. Esto provocó las risas de las personas que estaban en el set.

Además, Metiche le preguntó si el procedimiento le dolió: “Melissa, yo te quiero preguntar. Porque a mí cuando me ponen las vacunas me dan nervios los pinchazos ¿Qué se siente que te pinche allí en el labio?” a lo que ella respondió que la belleza no solo cuesta dinero: “Duele un poquito, pero la belleza cuesta. No solo cuesta dinero, sino también dolor”.

Melissa Paredes aseguró que va a quedar perfecta

Melissa se dio el tiempo para explicar cómo sería el cuidado en los próximos días: “Sí puedes besar, puedes comer, puedes hacer absolutamente todo. Si bien es cierto, mi doctor es un capo y siempre hace caso a lo que tú pides”.

Finalmente, la conductora aseguró que estará con el labio un poco hinchado en los próximos días, pero que luego quedará listo. “Está un poco hinchadito, pero de acá a dos días o en un mes ya estoy perfecta".