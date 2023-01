Adriana Quevedo confesó cómo era su relación con Karla Tarazona: “No me sentía cómoda”

Adriana Quevedo fue la invitada especial de Rodrigo González y Gigi Mitre en su programa Amor y fuego. La conductora de televisión habló sobre la situación que vivió en el programa D’ mañana, el cual condujo el año pasado junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio.

Adriana Quevedo fue entrevistada en 'Amor y fuego'

Con respecto a la cancelación del programa de Panamericana Televisión, Adriana Quevedo expresó que se sentía feliz. “Yo estoy contenta y feliz que el ciclo con ese programa anterior haya terminado. No me sentía cómoda ahí porque el ambiente ya no era cómodo”, señaló la conductora de televisión.

Cabe recordar que, Adriana Quevedo fue quien inició el programa matutino con otros conductores, quienes con el pasar de los meses fueron cambiados. Según indicó la presentadora, la producción le informó que se iban a incorporarar nuevos rostros al show.

Adriana confesó que estos cambios los tomó bien, pero, con el paso del tiempo, el ambiente se tornó incómodo. “Me dijeron que iban a sumar más personas y estaba completamente feliz. Entran Karla y 'Metiche'. Todo ha estado bien, perfecto, maravilloso, si me preguntan exactamente en qué momento el ambiente no está bueno, no se los podría precisar (...) El ambiente empezó a ser no tan agradable”, agregó Quevedo.

Adriana Quevedo contó cómo es su relación con Karla Tarazona y 'Metiche'

Adriana Quevedo también se refirió al tipo de relación que mantenía con Karla Tarazona y ‘Metiche’, asegurando que esta se limitaba al ámbito profesional.

“Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior han sido dos personas con las que yo he compartido un espacio de televisión en cierto momento y nada más”, expresó.

Finalmente, los conductores Amor y fuego le preguntaron si en algún futuro se sentaría a conversar con la expareja de Rafael Fernández. Ante esta consulta, Adriana indicó que no veía la necesidad de hacerlo.