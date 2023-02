Melissa Paredes confiesa que pensó en irse de 'Préndete': “El problema es que estoy yo”

En una entrevista desde su casa, Melissa Paredes le confesó a Karla Tarazona varios detalles de su vida personal. Entre ellos, cómo le afectaron las críticas que pedían su salida del programa, echándole la culpa del bajo rating.

Melissa se confiesa en la intimidad de su hogar

Desde su casa, Melissa brindó una entrevista al programa Préndete. Karla Tarazona fue la encargada de entrevistar a la exmodelo. La ex de Christian Domínguez la interrogó sobre cómo afrontaba las críticas.

Melissa Paredes comentó que -al inicio- no le afectaron, pero como el programa estaba bajando en rating, se sintió molesta. “(Los que critican) ¿No piensan en las personas que están detrás de todo esto? Tú (Karla) y Kurt se sacan la mugre en el día a día y soy testigo de ellos”, respondió a Karla Tarazona.

Asimismo, aseguró que ella es solo una más en el programa, es reemplazable, por lo que le gustaría que la dejen de tratar como si fuera la dueña del magazine. “Mañana me pueden sacar o me pueden poner a un lado, y yo no me voy a hacer problema porque trabajo es trabajo, chamba es chamba”, resaltó.

Una decisión que había pensado

Melissa Paredes también comentó que -en algún momento- pensó en renunciar al programa. Según explicó, habría hablado con la productora porque sentía que el rating no estaba subiendo por su culpa y no quería perjudicar al equipo.

“Es más, se los dije a la productora, el problema no es el programa, el programa siempre ha funcionado igual, el problema es que estoy yo ahora acá y ven todo con lupa, con detalles. Yo le dije, tranqui ‘doy un paso al costado y me voy y no pasa nada”, finalizó Melissa.