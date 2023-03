Según 'Peluchín, Melissa Paredes se despediría de 'Préndete' este viernes: "No va más"

Melissa Paredes tendría planeado dejar Préndete este viernes 10 de marzo. El encargado de dar la noticia fue Rodrigo González, '´Peluchín', durante el cierre de su programa Amor y fuego.

Melissa Paredes no va más en 'Préndete'

Rodrigo González anunció al finalizar su programa Amor y fuego que la exreina de belleza se despediría de la conducción de Préndete este viernes. "Antes irnos, quería darles una noticia que nos ha llegado durante la publicidad. Según rumores, hasta este viernes nada más va Melissa Paredes en Panamericana Televisión. No va más", informó el compañero de Gigi Mitre.

Asimismo, el conductor y figura de Willax aseguró que desconoce si Préndete seguirá al aire, bajo el mando de Kurt Villavicencio 'Metiche' y Karla Tarazona, o si saldrá de las pantallas de Panamericana. "Ella, no sabemos si el show (continúa), ella no va más, son los transcendidos que hay entre programas", declaró el popular Peluchín ante las cámaras.

Melissa Paredes y el 'roche' que pasó en su etapa escolar

En uno de los segmentos de su programa, Melissa Paredes contó la vez que pasó vergüenza en el colegio. La conductora señaló que, en una ocasión, se orinó frente a toda la clase cuando la llamaron por primera vez.

"De pronto, me empiezo a hacer 'pilita' (...). Creo que llamaron a mi mamá y de ahí me llevaron a mi casa. Pero fue un trauma que me llamen a mí primera en el colegio", narró Melissa.

Melissa criticó a Joselito

Joselito Carrera pasó un vergonzoso momento al ser intervenido por la Policía en Punta Hermosa. El cantante se encontraba manejando el auto de la modelo Margely Tovar. Ante ello, Melissa Paredes lamentó la actitud mostrada por el artista.

"Qué pena por Joselito, porque sabemos que es un chico lindo, respetuoso. A la Policía se le respeta, nos guste o no, tiene todo el derecho de pararte así no hayas cometido una falta porque estamos en estado de emergencia... Tienes que colaborar con la Policía, no ponerte de esa manera tan irrespetuosa y malcriada, que vergüenza", expresó la exmodelo.