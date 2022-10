Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda: “Él solo fuma cigarro”

Durante la última edición del programa Amor y fuego se compartieron imágenes en las que se podía ver a Anthony Aranda paseando por un parque con una pipa en mano, algo que llamó la atención de Rodrigo González y Gigi Mitre. Cabe resaltar que el popular conductor habría dejado entrever que lo que estaba fumando no se trataría de un cigarro.

Lee también: Anthony Aranda: “En un solo día gano lo que ganaría en un mes en 'Esto es guerra'"

Tras ello, fue la propia Melissa Paredes la que decidió salir al frente y defender a su pareja de las acusaciones de Peluchín, quien aprovechó las declaraciones que la actriz había hecho en vivo para sacarlas al aire de inmediato.

“Me dice ‘no te pases, él fuma cigarro, no otra cosa, él fuma cigarro’, y yo le pregunto, ¿en pipa?... Qué raro no, pero eso que tenía en la mano no era cigarro, el cigarro se enciende una vez”.

Lee también: Melissa Paredes y Rodrigo Cuba celebraron juntos el cumpleaños de hija

Luego de que las imágenes del ‘Activador’ fumando de una pipa fueron difundidas, el mediático conductor comenzó a bromear con el tema e incluso mencionó que se había tomado en serio lo de fumar “la pipa de la paz”.

Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba mejor que nunca

Por otro lado, los padres de la pequeña Mía han decidido dejar todos los problemas atrás por el bienestar de su hija y esto pudo ser comprobado hace unos días cuando organizaron y compartieron su fiesta de cumpleaños número 5.

Asimismo, se pudo conocer que las nuevas parejas habrían empezado a interactuar con el único objetivo de ver feliz a la menor. Como se recuerda, hace unos meses la pequeña fue separada de sus padres por problemas legales, sin embargo, actualmente la medida restrictiva que ambos tenían que cumplir fue derogada, motivo por el cual han decidido llevar la fiesta en paz.