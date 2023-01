Melissa Paredes le envía su 'chiquita' a Ethel y Janet: “Hagan su vida, ya suéltenme”

¡No aguantó más! Melissa Paredes se refirió a sus excompañeras de set Ethel Pozo y Janet Barboza. La modelo se cansó de las constantes declaraciones de la hija de Gisela Valcárcel sobre ella, asegurando que no la considera su amiga y que nunca estuvo en los planes de América hoy volver a contratar sus servicios.

La exreina de belleza aseguró que no le guarda rencor a la esposa de Julián Alexander; sin embargo, si le pidió a ella y a la popular ‘Rulitos’ que ya la “suelten” y eviten referirse a su persona.

“La hija (Ethel) no me quiere ver. Yo, de verdad, todo bien (con Ethel y Janet), pero no entiendo por qué tienen que hablar de mí. Tranquilas chicas, hagan su vida, sean felices. Todos los titulares son conmigo, ya suéltenme”, expresó la expareja de Rodrigo Cuba.

Ethel Pozo niega ver ‘Préndete’, el programa de Melissa Paredes

Ethel Pozo se refirió a su excompañera Melissa Paredes durante una entrevista que mantuvo con el diario El Popular, luego que una banda de delincuentes asaltara su hogar.

La conductora de América hoy aseguró que no televisa el programa de la modelo, pues considera que le quita energías.

“No la he visto, no tengo televisor ahora que nos robaron todo. No tengo computadora, ni nada. No suelo ver a la competencia porque siento que la energía se te puede ir ahí”, confesó la hija de Gisela Valcárcel.

Asimismo, Ethel Pozo agradeció a las personalidades del espectáculo e -incluso- a sus críticos por solidarizarse con su situación tras ser víctima de la delincuencia en Lima.

“Les he agradecido a todos los conductores, no solo a los de mi canal, sino a todos, también a los detractores por solidarizarse porque es un tema muy penoso”, agradeció la hija de la ‘Señito’.