Melissa Paredes se molestó con Metiche por preguntar si Activador era dueño de academia de baile: “¿Eso qué tiene que ver?”

Los nombres de Melissa Paredes y Anthony Aranda siguen acaparando las principales portadas de los medios de espectáculos. Magaly Medina realizó una nota dando a conocer el sueldo del bailarín. A raíz de este informe, el programa Préndete fue a la academia donde labora el Gato activador para realizarle algunas preguntas a él y al director de la escuela.

Melissa Paredes se molestó con 'Metiche' en vivo

Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, le preguntó a Anthony cuál era su función principal en la academia. Es decir, si es que era socio o director de la escuela. Al escuchar esta interrogante, Melissa Paredes se molestó con su compañero y expresó molesta: “Qué tiene que ver si es socio o director, esas son cosas totalmente diferentes”.

Dennis Montejo fue el encargado de responder a esta interrogante, e indicó cuáles eran las funciones del Activador. “Hacemos una selección de bailarines destacados, con alto nivel, para representarnos en las escuelas. Él es director, está a cargo de la dirección artística”, explicó el empresario.

A pesar de esta respuesta, Metiche le recordó a Dennis sus declaraciones en el programa de Magaly. Como se recuerda, el empresario señaló a las cámaras de la Urraca que no tenía socios y él era el único dueño. Tras esto, Melissa volvió a intervenir: "¡Kurt!, Anthony jamás dijo que era ni dueño ni socio”.

Anthony Aranda le respondió a Magaly Medina

Anthony Aranda se pronunció tras el informe difundido en el programa de Magaly Medina. El Gato activador tildó a la comunicadora de "mentirosa" "¿Y ahora quién quedó como mentirosa, señora? Me parece fatal que utilicen a Dennis Montejo, un coreógrafo prestigioso, para editar videos y hacer mal. ¿Qué le he hecho a usted? Yo no entiendo”. Si usted quiere hacer mal para beneficio de usted... Basta, deje de mentir”, expresó el bailarín.