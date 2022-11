Melissa Paredes revela que Anthony Aranda es el engreído de su mamá: "Está 'chocha'"

Melissa Paredes se encuentra más feliz que nunca. En la actualidad, ha dejado atrás sus problemas con su exesposo Rodrigo Cuba por el bien de su hija Mía. También, ha revelado que su relación con Anthony Aranda va viento en popa y que su pareja se ha convertido en el consentido de su madre Celia Rodríguez.

Anthony Aranda es el engreído de la familia

Al parecer, el ‘Activador’ se ha ganado el corazón de la madre de Melissa Paredes. Así lo reveló la misma Melissa. “El engreído es, ni a mí. Te juro, llego y le hacen el plato que él pidió, yo no entiendo, mi mamá o su mamá. No entiendo, está chocha, olvídate. Todas están felices con él. Anthony le dice mamita, soy celosa. Mi mamá tiene solo un hijo hombre, la más celosa yo. Mientras todos estén felices con él, vamos marchando bien”, contó la ex del Gato Cuba.

Todo parece indicar que la familia de Melissa se encuentra más que conforme con la relación que lleva con Anthony Aranda. Y es que, en más de una ocasión, Doña Celia se ha referido al bailarín como “hijito”, algo que no sucedía con Rodrigo Cuba, el padre de su nieta.

Melissa Paredes quiere formar una familia con Anthony Aranda

Asimismo, Melissa Paredes confesó que le gustaría volver a casarse y que ya había hablado sobre el tema con el ‘Activador’. Sin embargo, parece que el bailarín todavía no se ha decidido a dar el siguiente paso.

“A mí me gusta (casarme), me parece lindo. Vamos a ver si me piden también pues, ya esas cosas no se pueden obligar. Sí lo hemos hablado, sí me lo ha dicho, pero anillo no veo, así que todavía. Veo mis uñas lindas, quién sabe, tiempo al tiempo. Vamos a hacer cosas que les van a encantar”, declaró.

Por otro lado, Melissa también afirmó que quería tener un varoncito con su pareja. “Uno más nada más, me gustaría que sea hombrecito, aunque a él le da igual, hombrecito o mujercita para él normal porque de hecho sería su primer bebé, pero para mí si me gustaría que sea hombrecito y ahí cierro la fábrica”, señaló.