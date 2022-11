Melissa Paredes sobre Ale Venturo: "La veo como una mamá"

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba dejaron sus disputas atrás por el bien de su hija Mía. Esta reconciliación no solo ha involucrado a ambos personajes, sino también a su entorno, incluyendo a Ale Venturo, actual pareja del futbolista de Sport Boys.

La empresaria fue vista el último fin de semana en el cumpleaños de la hija de Paredes y el ‘Gato’. La participante de El gran show se pronunció al respecto y aseguró que, actualmente, mantiene una relación cordial con la actual pareja del futbolista.

“Todo bien con Ale. De hecho, somos mujeres y mamás, como mamás nos seguimos, a mí me encanta su hijita, me parece hermosa, entonces. Más allá de que Ale sea la pareja de Rodrigo, yo la veo como una mamá, y por ahí va nuestra afinidad”, confesó la ex Miss Perú.

Asimismo, la modelo se refirió al cumpleaños de su hija y a la buena relación que hoy mantiene con su expareja, el ‘Gato’ Cuba.

“Sí, la pasamos muy bien, nosotros vamos a ser papás toda la vida y, como ya lo he dicho, ambos hemos decidido continuar bien como papás, sin tener miedo de las cosas que diga la gente. Creo que esto es lo que nos jugó en contra a ambos y nos hemos dado cuenta de que los papás somos nosotros y los que queremos lo mejor para nuestra niña somos nosotros”, añadió.

Melissa Paredes y Ale Venturo se siguen en Instagram

¡Pinkis! Ale Venturo y Melissa Paredes han empezado a seguirse e interactuar en Instagram, a pesar de que el ‘Gato’ Cuba aún no es follower de su exesposa.

Al ser consultada por las cámaras de Amor y fuego si son amigas, la modelo solo atinó a decir “todo bien” con una sonrisa.