Melissa Paredes se confiesa fanática de Georgina Rodríguez: "La amo"

Soy Georgina 2 se ha convertido en toda una sensación en Perú. La segunda temporada de la serie de la pareja de Cristiano Ronaldo se encuentra en el segundo lugar de las preferencias de los usuarios nacionales en Netflix. Una de las grandes fanáticas de la producción audiovisual es la modelo Melissa Paredes.

A través de sus redes sociales, la exconductora de televisión mostró su admiración por Georgina Rodríguez. "Me encanta esta mujer. La amo. Obviamente, viendo la segunda parte de Soy Georgina", indicó la expareja de Rodrigo Cuba, mientras le realizaban la manicure.

Melissa Paredes se confiesa fanática de Georgina Rodríguez

Melissa Paredes se despidió de 'Préndete'

A inicios de marzo, Melissa Paredes confirmó su salida de Préndete. De acuerdo con la modelo, los directivos del canal decidieron no renovarle el contrato mensual. “Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, indicó la actriz.

“Me llevó el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que de la producción que sí querían que me quede. La televisión sigue”, complementó.