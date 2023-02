Activador se defiende por trabajar solo lunes, miércoles y viernes: "Me pagan hasta por hacer un TikTok"

Anthony Aranda salió al frente para defenderse de los ataques de Magaly Medina. El popular Gato activador se conectó al programa de su pareja, Melissa Paredes, Préndete, para dar sus descargos junto a Dennis Montejo, dueño de la academia donde labora.

El bailarín aseguró que la Urraca solo pretende distorsionar la información para generar odio hacia su persona. “No me afecta que diga que gané 20 soles. Su intención es generar odio, que ya lo hizo más de un año. ¿Qué le he hecho?”, afirmó.

Anthony Aranda aclara si solo trabaja los lunes, miércoles y viernes

En una parte del enlace, Kurt Villavicencio interrogó a Anthony Aranda sobre si es verdad que solo labora tres días a la semana, como aseguró Magaly Medina en su informe.

“¿También haces coreografías para bodas? Porque me imagino que no solo trabajarás los lunes, miércoles y viernes de 4 a 7”, preguntó Metiche.

Ante la pregunta del presentador de espectáculos, el Activador aclaró que, aparte de su trabajo en la academia, tiene otros ingresos como bailarín. Es más, aseguró que percibe honorarios por difundir contenido en sus redes sociales.

“Trabajo en todo lo que involucra el baile. Es más, a mí me pagan hasta por hacer un TikTok. Es un rubro super grande. Esta demás decir que los lunes a las 3 hago esto, a las 5 hago esto. ¿Por qué? Porque la señora lo quiere. Si la señora quiere preguntarme alguna cosa, me pude buscar y se lo puedo decir, no tengo ningún problema, pero eso no es importante para nadie, solo para mí”, expresó mortificado la actual pareja de Melissa Paredes.

¿Cuánto gana Anthony Aranda según Magaly Medina?

Según el informe difundido en Magaly Tv, la firme, Anthony Aranda percibiría S/2400 mensuales como profesor de la academia.

Además, ganaría alrededor de S/1200 más por brindar clases particulares. Es decir, en total, sus ingresos ascenderían a S/3600 al mes.