Melissa Paredes reflexiona tras reunirse con el 'Gato' Cuba: "Después de los errores, volvimos a empezar"

¡Firmaron la pipa de la paz! Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se reunieron y fotografiaron juntos en el cumpleaños de su hija Mía. Tras llegar a buenos términos con su exesposo, la modelo reveló que está en una nueva etapa de su vida, enfocada en el bienestar de su pequeña y en sus proyectos a futuro.

“Después de la tormenta, viene la calma. Y siempre después de errores y cosas así las personas nos damos cuenta, recapacitamos y volvemos a empezar y es lo que estamos haciendo ambos... Soy una mujer que no se aferra al pasado, yo suelto, no me gusta tener rencor, resentimientos, no me gusta cargar con ningún sentimiento negativo. Yo sigo para adelante, pensando en el futuro, uno tiene que proyectarse”, empezó diciendo la modelo.

Asimismo, la ex Miss Perú afirmó que tanto ella como el futbolista del Sport Boys han dejado los problemas atrás, tras su polémica separación, luego que la bailarina fuera ampayada con el bailarín Anthony Aranda, su actual pareja.

“Es la idea, que nunca más vuelvan a haber malentendidos ni peleas, y que podamos conversar como dos papás civilizados que se sientan a hablar de cualquier tema que pueda pasar, porque tenemos una hija y siempre vamos a tener diferentes temas y tenemos que sentarnos a hablar, a conversar, a ponernos de acuerdo, y ya lo entendimos, a la fuerza, pero lo entendimos”, acotó.

Melissa Paredes revela terapia con Gato Cuba

Previo a encontrarse en el quinto onomástico de su hija, Melissa Paredes confesó que había limado asperezas con el ‘Gato’ Cuba. Es más, aseguró que ambos asistían a terapia psicológica para superar sus problemas pasados y centrarse en el bienestar físico y emocional de su pequeña.

“Estamos en terapia los dos, todos, también han recibido a Anthony de la mejor manera y eso es algo lindo. Yo creo que todos estamos remando para un mismo lado, que es lo que debimos hacer desde un inicio, pero de los errores y de las caídas aprendemos”, reveló la también actriz a Más espectáculos.