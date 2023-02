Samahara Lobatón reveló que busca 'depa' en EE.UU.: "Estamos viviendo con los papás de Youna"

Samahara Lobatón pudo comunicarse con su madre Melissa Klug en un enlace en vivo desde el set del programa América hoy. La influencer lleva más de 2 semanas en Estados Unidos, país hasta donde viajó en busca de nuevas oportunidades.

La joven influencer comentó que siempre está en contacto con su familia. Igualmente, quiere que su hija aproveche su estadía en Virginia.

La vida de Samahara Lobatón en EE.UU.

Dejar Perú no fue una decisión fácil para Samahara Lobatón. La influencer conversó con Youna para poder iniciar una nueva etapa en Estados Unidos, ya que él lleva un año viviendo en aquel país.

Samahara señaló que fue complicada la despedida, pero cuenta con el apoyo de su madre. "Fue difícil comunicarle a mi familia y al despedirnos todos lloramos. Mi mamá siempre me ha apoyado y me dice que, si no me gusta, allá tengo mi casa", dijo la joven.

Asimismo, la influencer declaró que, junto con su pareja, están buscando un nuevo lugar donde vivir. "Tengo tres semanas acá, estamos viviendo con los papás de Youna hasta que encontremos un departamento y nos podamos mudar solos. Quiero estudiar educación o psicología infantil. Voy a dedicarme a Xiana y a estudiar", contó la hija de la Blanca de Chucuito.

Samahara también comentó que siempre está en constante contacto con su mamá Melissa Klug, su abuela y sus hermanas, ya que le costó mucho alejarse de sus seres queridos. Asimismo, aclaró que radicar en EE.UU. fue en beneficio de su pequeña. "Es abrirle una nueva vida a Xiana, otro mundo, una cultura más avanzada y es por el futuro de todos", indicó Lobatón.