Melissa Paredes sobre volver a 'América hoy': "Me he comprometido a ir. Ojalá no sea tenso"

Melissa Paredes se refirió a su regreso a la conducción de América hoy. La modelo no descartó la posibilidad de volver a estar al frente del programa conducido por Ethel Pozo, a pesar de que la hija de Gisela Valcárcel señaló preferir no encontrársela tras su accidentada salida.

“Si bien es cierto es en broma algunas cosas que les digo, es como raro ir, no es que no quiera, pero me trae sentimientos, recuerdos que afloran”, explicó Paredes en un inicio.

Asimismo, la ex Miss Perú aclaró que no ha recibido una propuesta formal para regresar al programa, pero la evaluaría si se concretara. También, agregó que volvería, pero como invitada, pues ya hizo la promesa.

“Ahorita no te sabría responder eso, no ha pasado (la propuesta) no sé si pasará, en su momento se verá si sucede, pero por lo pronto me he comprometido en ir, veremos qué día, ojalá sea ameno, que no sea tan tenso, esperemos, vamos a ver, aunque no sé”, dijo Paredes.

Melissa Paredes y Janet Barboza protagonizan tenso momento en ‘El gran show’

Janet Barboza estuvo como invitada en El gran show. La Rulitos protagonizó un incómodo momento con Melissa Paredes, luego que esta le reclamara que no la saludara ni con el puño.

La conductora de América hoy se refirió al tenso momento que vivió con la ex Miss Perú, asegurando que, a pesar de los impases del pasado, le tiene cariño.

“Al principio hubo mucha tensión, era normal, no nos veíamos hace un año. Hay mucha gente que piensa que fui dura con ella, pero nunca va a dejar de ser una compañera de América Hoy, nunca va a dejar de ser parte de la historia de América hoy y hay mucho cariño y respeto para todos mis compañeros”, indicó.