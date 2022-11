Mujer compró un celular en conocido supermercado y recibió una piedra: "Nunca llegó"

Consuelo Matienzo denunció un supuesto caso de estafa por parte de un conocido supermercado. La mujer señaló que adquirió un celular valorizado en S/ 1300 a través de la tienda virtual del centro comercial, sin embargo, no recibió el móvil. En su lugar, le enviaron una piedra.

“El día 1 de noviembre llegaron los de reparto y me dieron el paquete, no me pidieron mi DNI, me tomaron una foto simplemente con el paquete y se subieron a la camioneta y se fueron. Subí hasta mi habitación, abrí el paquete y mi desconcierto fue que encontré una piedra. Empecé a gritar porque soy una persona nerviosa”, empezó diciendo la agraviada a ATV Noticias.

Tras percatarse del error del envío, Matienzo se puso en contacto con la tienda. En un principio, le prometieron que iban a corregir su desatino y le enviarían el producto el 29 de octubre, no obstante, este nunca llegó.

“Yo hago el reclamo a Tottus porque fue quien me cobra, quien me envía un correo certificando mi compra y quedan conmigo enviármelo el sábado (29 de octubre) como primera instancia y nunca llegó. No se comunicaron conmigo a pesar de que el mismo sábado hice quejas mediante WhatsApp, el lunes igual. Tengo registro de todas las conversaciones. El día 1 de noviembre me vienen a entregar el paquete y no me llama nadie de Tottus, solo una señorita dos minutos antes diciéndome que salga a mi puerta porque tenía mi paquete y mi desconcierto era que Tottus no se había comunicado conmigo, ni siquiera para hacer una reprogramación”, agregó.

La agraviada también reveló que se comunicó con el currier. Sin embargo, la empresa se deslindó de responsabilidades, asegurando que ellos recogieron el paquete y lo trasladaron a su casa tal y como se lo entregó el supermercado.

“Ellos me dijeron que Tottus contrata a Linio, y Linio a ellos para entregarme el equipo. Todo fue por la tienda de Tottus. El chofer me dice que el día sábado mi paquete ya había salido para entrega, pero que lo reprograman, cosa que yo nunca hice porque a mí Tottus no me llamó para nada”, finalizó.

Mujer denuncia estafa

Consuelo Matienzo reveló que ya presentó su denuncia en la comisaría de Condevilla. “Ese día ha sido muy horrible para mí. Era increíble que comprando en una empresa reconocida me hayan hecho eso. Yo simplemente entré en estado de shock, fui a poner mi denuncia. Los Policías me dijeron que lo iban a mandar a Fiscalía, se quedó la caja con la piedra para la investigación del caso”, señaló la mujer afectada.

Tottus responde a denuncia de clienta

A través de un comunicado, Tottus reveló que se comunicó con la mujer afectada y le entregarán un equipo nuevo.

"Hemos tomado contacto inmediato con la Sra. Matienzo García para conocer de primera mano lo sucedido y coordinar la entrega un nuevo equipo hoy mismo", señaló el supermercado en el comunicado.

Asimismo, acotó que iniciarán las investigaciones para esclarecer los hechos y hallar a los responsables.

"Iniciamos una exhaustiva investigación para esclarecer este aislado incidente, a fin de determinar responsabilidades y tomar las medidas necesarias" agregó.

Comunicado de Tottus.

Tottus