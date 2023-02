Nicola Porcella habló sobre su salida de 'Esto es guerra': "Me sacaron por un mensaje de texto"

Mario Irivarren y Fabianne Hayashida tuvieron como invitado en su canal de YouTube a Nicola Porcella. El modelo peruano habló con los ex chicos reality sobre diversos temas, incluyendo un muy candente: su salida de Esto es guerra.

Lee también: Nicola Porcella contestó a sus fans sobre un posible regreso a 'Esto es guerra': "No volvería a entrar"

El exguerrero confesó que recibió un mensaje de texto del contador del programa. Asimismo, admitió que cometió varios errores debido a su inmadurez en aquel tiempo.

Nicola habló de su salida de 'Esto es guerra'

Después de su paso por el reality Reto 4 elementos, Nicola Porcella decidió regresar al Perú para pasar más tiempo con su familia y enfocarse en otros proyectos.

En el programa de YouTube de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, comentó sobre su etapa en Esto es guerra. En él, admitió que cometió demasiados errores en aquella época debido a su actitud inmadura. Además, pensaba que era el personaje que más vendía y por ello su comportamiento.

Lee también: Karime Scander confesó que quiso operarse por críticas a su físico: “Me sentí tan tonta”

"El último año que yo estuve en EEG, que pasó todo lo de la 'fiesta (del terror)', yo ya tenía casi un contrato con Latina con el que me aseguraba 2 o 3 años. Me junté con una persona que me dijo que 'no te vayas' y no me fui, me quedé por lo mismo en América y terminé saliendo", dijo Porcella.

Finalmente, Nicola confesó que su salida sucedió de una manera abrupta. "A mí no me dieron ni la mano para irme. A mí me mandaron un mensaje de texto después de 8 años: 'Nicola ahí está tu cheque. Gracias'. Me lo mandó el contador. En ese momento dije bueno ya está", concluyó el exguerrero.