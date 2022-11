‘Reto 4 elementos’: Nicola Porcella habla tras su eliminación del programa

La semana pasada se despidió de Reto 4 elementos uno de los competidores más destacados del programa, Nicola Porcella. En una última entrevista, el ex chico reality compartió sus pensamientos no solo acerca de su experiencia en el espacio televisivo, sino, además, sobre aspectos de su vida personal con el fin de que sus seguidores mexicanos puedan conocerlo más a fondo.

Lee también: Nicola Porcella desafía a sus vecinos: “Las fiestas continuarán y ahora con orquesta”



Nicola habla tras su salida del programa

El peruano confesó que Reto 4 elementos fue el reality para el que más se preparó y se quedó muy contento con su desempeño durante toda la edición.

“Fue el reality que más me preparé, me preparé físicamente muchísimo y mentalmente. Sabía a lo que iba”, respondió el ex guerrero.

Sin embargo, el también influencer consideró que su último reto de eliminación podría haberlo hecho mucho mejor.

“Creo y siento que tenía todo para ganar ‘Reto 4 elementos’, me gustaría mi revancha. Tenía todo para llevármelo, pero me ganó la cabeza y no estaba como siempre en ese último reto de eliminación, creo que pude dar más”, comentó.

@internet

Nicola revela quiénes son sus favoritos para ganar ‘Reto 4 elementos’

Nicola Porcella ha pasado por diversos realities de competencia, por lo que tiene cierta experiencia y ha revelado quiénes podrían convertirse en los ganadores del reality.

En el lado de las mujeres, Porcella eligió a Ceci, quien fue su compañera en los Comediantes.

Lee también: Nicola Porcella es eliminado de 'Reto 4 elementos': "De las caídas se aprende más que de las victorias"



“Me encantaría y creo que siempre lo dije, que tiene todo para ganar. Es inteligente, avezada, no tiene miedo a nada. Venció muchos miedos, que cuando ella llegó no pensaba hacerlo”, expresó. “Ella llegó con hambre de victoria y se lo merece. Espero que pueda llegar a la final y seguir en carrera”, agregó.

Por parte de los hombres, el concursante eligió a Rodel.

“Cometió muchos errores producto de su vehemencia por ganar y a todo el mundo nos pasa. Sus errores los pagó con muchas cosas. Creo que le pusieron muchas trabas y él sigue y sigue, traba que le pones y él sigue”, acotó.