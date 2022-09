Nicola Porcella se confiesa en 'Reto 4 elementos': "Desde los ocho años estuve separado de mi madre"

Nicola Porcella se encuentra en México participando del reality 'Reto 4 elementos', el cual es transmitido en el país azteca y en Estados Unidos. Durante una de sus intervenciones, el 'Capitán Histórico' recordó un momento duró de su niñez y aconsejó a sus compañeros mirar a otros lados para conocer diferentes realidades.

"Se fue a Estados Unidos"

Lo que contó el ex chico del reality 'Esto es guerra' en 'Reto 4 Elementos' fue que su progenitora, Fiorella Solimano perdió la tenencia de él y su hermano cuando apenas tenía 8 años. "Yo tenía 8 o 9 años. Mi hermano tenía 3 años menos. Producto de la inmadurez, de las peleas, de todo lo que habíamos pasado, mi papá le quita los hijos a mi mamá", comenzó a hablar Nicola.

"Entonces, nos llevan a un juzgado a mí y a mi hermano a declarar con quién queríamos vivir. Pero éramos muy chicos y ya íbamos con una premisa. Entonces, tuvimos que decir que nos quedábamos con mi papá. Yo desde esa época no viví con mi mamá, muchos familiares me dijeron que 'tu mamá no era tan buena', pero de ahí con el tiempo, me fui abriendo un poquito más, yo soy una persona super dura, como me han visto...", agregó Porcella.

El influencer también señaló que estos temas prefirieron guardárselos para él, pero en esta ocasión decidió abrirse con sus compañeros. Nicola comentó que no le gusta contar esta parte de su historia porque no querían que lo vieran en un estado vulnerable.