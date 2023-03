Orestes habló después de su derrota en 'Pasapalabra': "Estoy con una resaca emocional"

Rafa Castaño terminó venciendo a Orestes hace un par de semanas en Pasapalabra. Sin embargo, algunos medios informaron que el burgalés no se encontraba bien. Ante ello, el joven salió a desmentir esta información a través de sus redes sociales.

Orestes rompió su silencio

El exparticipante del programa de Roberto Leal se pronunció en su cuenta de Twitter. "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente", escribió Orestes.

De igual manera, aclaró que se encuentra tranquilo al no conceder tantas entrevistas personales. Asimismo, negó estar devastado después de su derrota ante Rafa Castaño en Pasapalabra.

Por otro lado, lamentó que la prensa haya tergiversado las declaraciones de su amigo Luis de Lama en el programa Espejo público. "Estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido... Resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo", expresó Orestes sobre su estado de salud.

Susana Griso criticó la actitud de Orestes

La presentadora de Espejo público no comprendió porque el exparticipante guardó silencio, ya que esto generó especulaciones. "Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión, creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo", dijo Susana.

"Si él no quiere que estemos hablando o especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad... ¿Por qué tanto secretismo? ¿qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices 'me alegro por ti, en hora buena Rafa', quedas como un señor y ya está", agregó Griso.

Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y,aunque había decidido no manifestarme,he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) March 26, 2023