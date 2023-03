'Pasapalabra': Rafa Castaño confesó en cuánto tiempo recibirá su premio tras vencer a Orestes

El triunfo de Rafa Castaño en Pasapalabra sigue generando comentarios. El ganador del programa fue entrevistado por La roca del canal La Sexta, y reveló cuánto demorará en recibir el dinero.

¿Cuánto demorará en recibir su premio?

Rafa charló con Nuria Roca y confesó que el dinero se estaba tardando en llegar. De igual manera, informó que no le ingresarán en su cuenta bancaria los 2.272.000 de euros en su totalidad. "Independientemente de que esa no es la cantidad que te ingresan, porque luego le descuentan los impuestos", aclaró el exconcursante.

El sevillano detalló que se tardarán 3 meses en ingresar el monto en su cuenta bancaria. Uno de los colaboradores del programa hizo una broma respecto al premio y Hacienda, dando a entender que varios españoles estarán agradecidos. Asimismo, Castaño contó que no pidió plata prestada cuando se encontraba concursando. "No he tenido que pedir dinero prestado porque cuando estás mucho tiempo en un programa y vas acumulando dinero, tienes la opción de pedir un pequeño adelanto", dijo el ganador de Pasapalabra.

Se enamoró de alguien en el concurso

En una conversación con la revista Lecturas, Rafa comentó que conoció a su novia durante su participación en el certamen del Roberto Leal. Se trata de la presentadora de Antena 3, Beatriz Solano, quien formó parte de su equipo en agosto del año pasado. Después de aquel episodio, comenzaron a frecuentarse y entablaron una relación.

Igualmente, el medio cree que ambos están viviendo juntos en Madrid y se fueron de vacaciones después de la edición especial del programa. Castaño recuerda que mucha gente estaba interesada en conocer más sobre su familia y si tenía novia, pero prefirió no hablar del tema. Por el momento, el sevillano sigue esperando la entrega del bote que ganó en el show, mientras que Beatriz continúa trabajando en el noticiero.