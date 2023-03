El pasado 16 de marzo, Pasapalabra vivió un momento histórico cuando Rafa Castaño obtuvo el bote de 2.272.000 de euros tras completar el rosco. El sevillano también se ganó el corazón de Beatriz Solano, una periodista de Antena 3 a la que conoció en el concurso.

Luego de convertirse en el ganador del mayor premio en la historia de Pasapalabra, Rafa agradeció a las personas que lo ayudaron en su largo camino, incluyendo a su pareja.

“Me acuerdo de todas esas personas que han estado ahí al lado, entendiendo que tenía que estar estudiando y dedicando muchas horas a esto: de mi familia, de mi novia…”, mencionó el sevillano.

De acuerdo con la información de Lecturas, el romance comenzó en el programa concurso, donde Beatriz estuvo como invitada e integró el equipo de Rafa en agosto de 2022. La presentadora se lució en ‘La pista’ al cantar ‘Love is in the air’, para ganar 5 segundos para el participante.

¿Quién es Beatriz Solano?

Al igual que su pareja, Beatriz Solano es licenciada en Periodismo, pero se especializa en espectáculos y cultura. La pamplónica ha trabajado en Atresmedia desde hace trece años y la pasión por su carrera no ha disminuído en todos estos años.

Otras de sus pasiones son las fiestas de San Fermín y, gracias a su trabajo, ha podido retransmitir los encierros taurinos de San Sebastián de los Reyes, como lo ha demostrado en diferentes ocasiones en redes sociales.