Pablo López se unirá a 'La voz kids España 2023'

La cuarta temporada de La voz kids España se alista para su estreno. Por ello, la producción del programa decidió lanzar una última bomba: la presencia de Pablo López también anunció que estará en el show.

En un avance del programa, se aprecia a los cuatro coaches (Aitana, David Bisbal, Rosario y Sebastián Yatra) tararear la canción "Mi gran noche" de Raphael. No obstante, al finalizar el clip, salió otro cantante más. "Yo también me apunto", dijo Pablo López.

El cantante estará al lado de David Bisbal, ganador de tres Grammys latinos, tres World Music Award, tres Billboard Latinos, entre otros más. Asimismo, estará junto a Sebastián Yatra y Aitana, nominada dos veces consecutiva a los Latin Grammy. La cantante española repite en esta ocasión como coach en La voz kids, tras participar en la edición pasada.



La nueva canción de Aitana

La talentosa artista lanzó su más reciente tema llamado "Los Ángeles". Después promocionar su sencillo, algunos notaron que la letra estaba dirigida a su exnovio Miguel Bernardeau. "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía. Nuestros labios se miran", son algunos de los versos de la canción. Aitana no ha afirmado si mencionó algunos pasajes de su vida en el éxito musical, pero por el momento sigue enfocada en su carrera.

Asimismo, la cantante está contenta con su nuevo hogar que adquirió. Se trata de un chalet de 674 metros cuadrados construidos y se encuentra en una zona exclusiva en las afueras de Madrid. Además, tiene 2700 metros cuadrado de jardín para que pueda pasar más tiempo con su familia, una discoteca, una enorme piscina y un estudio de grabación. La propiedad fue comprada por Aitana por 800 mil euros, aunque puede llegar al millón si se tiene en cuenta las remodelaciones que hizo la artista.