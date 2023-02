Tini Stoessel lanza indirectas contra su expareja Sebastián Yatra y Aitana en ‘Las Jordans’

Semanas atrás, Shakira hacía noticia por las indirectas a Gerard Piqué en su nueva canción ‘Music Session #53′ junto a Bizarrap. Y esto parece haber inspirado a Tini Stoessel, quien lanzó el pasado viernes su álbum Cupido, en el que destaca una canción dedicada a su expareja Sebastián Yatra y a su nueva novia Aitana Ocaña.

Las indirectas de Tini Stoessel a Sebastián Yatra y Aitana

Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su relación en 2019. Ambos artistas tenían una química increíble en el escenario, pero la historia de amor terminó en mayo de 2020. Todo parecía indicar que la distancia desgastó la relación.

Sin embargo, el lanzamiento de Cupido, el nuevo álbum de la argentina, se reveló algunos detalles de la relación. Y es que, en el tema "Las Jordans", Tini dejó frases que hacen referencia a su Sebastián Yatra y su actual novia Aitana Ocaña.

“No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España”, entonó la actual novia de Rodrigo De Paul. “Que te vaya bien, pero ahora estoy tranqui-tranquila. Ni me duelen ni las despedidas. Tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina. Regalé las Jordan, ya no me combinan”, también canta en el hit.

La reacción en las redes sociales

Los dardos de Tini Stoessel en "Las Jordans", estaría confirmando los rumores de que Sebastián Yatra y Aitana habrían tenido un affaire en 2019, cuando la española mantenía una relación con Miguel Bernardeau y el colombiano con Tini.

El lanzamiento del tema generó muchas reacciones en redes sociales. “¿Tini tirando beef a Aitana? Esta no la vi venir”, “Finalmente Tini lanza ‘Cupido’. La munición está servida con el beef a Aitana y Sebastián Yatra”, “Este álbum de Tini grita Sebastián Yatra de una manera”, escribieron algunos usuarios.

El beef me gusta a veces y nos entretiene un rato. Pero me parece muy a destiempo, poco correspondido, más para una imagen como la de Tini, y más cuando se trata de alguien tan unproblematic como Aitana. La que queda mal es la primera sin duda y no creo que necesitase este boost. https://t.co/XDqNORqZx6 — P A N T H E R (@pantherXshadee) February 17, 2023