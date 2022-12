Papá Noel le responde a la ‘Señito’ con divertido video: “Gisela no existe”

Gisela Valcárcel fue el centro de las críticas durante la semana luego de decirle a un grupo de niños, en plena chocolatada, que Papá Noel no existe.

Ahora, el personaje de Navidad le respondió a la Señito y obtuvo el apoyo de los usuarios. ¿Qué dijo Santa?

Lo que dijo Gisela sobre Papá Noel

Días atrás, Gisela Valcárcel fue a una chocolatada en San Juan de Lurigancho y no tuvo mejor idea que decirle al grupo de niños que Papá Noel no existe.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (…) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe, es algo creado, no estamos en desacuerdo, está muy bien porque nos alegra”, dijo Valcárcel en ese momento.

El video no tardó en hacerse viral y la propia conductora salió a defenderse luego de recibir muchas críticas al respecto.

“Sí, dije eso, pero también dije que era lindo, a mí me gusta Papa Noel, pero ustedes saben cuál es la verdad ¿pues no? Qué buena. Y es que en realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús. Celebramos Navidad por eso y eso es lo que dije, ahora si los papa noeles se han enojado conmigo, ¿qué hago?”, señaló la conductora con humor.

Papá Noel se defiende

En las últimas horas se hizo popular un video en el que el propio Papá Noel le responde a la ‘Señito’. Las imágenes también fueron compartidas por el conductor Rodrigo González en su cuenta de Instagram donde dice: “Papá Noel le da su vuelto”.

En las imágenes, se puede ver al personaje de Papá Noel mirando hacia la cámara y respondiendo de forma contundente: “Gisela no existe”, generando las risas de los presentes.

El clip no tardó en hacerse viral y recibió el apoyo de los usuarios: “Si lo dice Papá Noel, le creo”, “Me hiciste el año”, “No puedo con esto”.